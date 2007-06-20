Министерство транспорта предлагает Ющенко сперва на себя посмотреть

Министерство транспорта и связи обратилось к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой подписать ряд законов, которые будут способствовать повышению безопасности на транспорте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Минтранссвязи отбрасывает обвинения Президента в избыточной политизации проблемы безопасности на транспорте. Как считают в министерстве, «Президент саботирует введение необходимых мер в сфере безопасности, не подписывая принятые Верховной Радой Украины законы, в частности, Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение правил безопасности полетов", Закон «О выкупе земельных участков частной собственности для общественных нужд в связи с общественной необходимостью» и другие инициативы МТСУ».

При этом в сообщении отмечается, что министерство разделяет позицию Президента Украины относительно необходимости обеспечения безопасности в транспортной отрасли страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Президента сообщила, что В. ЮЩЕНКО предложил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ безотлагательно рассмотреть проблемы транспортной отрасли на заседании правительства в контексте состояния безопасности.

В письме к главе Кабинета министров Президент отмечает: события текущего года засвидетельствовали «тенденцию к снижению уровней безопасности функционирования транспортного комплекса Украины, безопасности граждан и готовности соответствующих служб к пресечению террористических угроз или чрезвычайных ситуаций».

При этом Президент констатирует, что руководители отрасли пытаются оправдать свою бездеятельность и некомпетентность чрезмерной политизацией проблемы, переложением ответственности и поиском виновных за пределами отрасли.