Костенко называет заявления Мороза “провокацией”

Один из лидеров Блока «Рух-Украинская правица», лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО подчеркивает, что “заявление Александра МОРОЗА о планах Президента объединить во времени досрочные выборы с референдумом по новой редакции Конституции является политической провокацией».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока «Рух - Украинская правица», Ю.КОСТЕНКО напомнил, что 20 июня, во время поездки в Коростень, “экс-спикер презентовал поправки в Конституцию, которые отменяют ряд президентских полномочий”. По мнению А.МОРОЗА, отмечает Ю.КОСТЕНКО, 27 июня, в последний день сессии, Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект за основу, направив его на вывод в Конституционный суд, чтобы оградить страну от «юридического оформления диктатуры» Президента.

«Никто над новым проектом Конституции по приказу Президента не работает. «Страшилки» МОРОЗА не соответствуют действительности», - утверждает Ю.КОСТЕНКО. По его словам, «Виктор ЮЩЕНКО хорошо понимает, что новую Конституцию не удастся утвердить, если между украинскими элитами не будет согласия по балансу властных полномочий»». В то же время, убежден Ю.КОСТЕНКО, «Президент не согласится на утверждение Основного Закона на референдуме, поскольку это только осложнит политическую ситуацию - в Украине появятся 2-3 его версии».

“Нынешний политический кризис создан руками МОРОЗА”, - утверждает Ю.КОСТЕНКО. По его словам, “и ЕС, и ПАСЕ, и другие европейские институты признали, что украинский кризис возник именно из-за поправок к Конституции 2004 года, авторами которых были председатель АП экс-президента Леонида КУЧМЫ Виктор МЕДВЕДЧУК и Александр МОРОЗ».

Ю.КОСТЕНКО также напоминает, что «предательство МОРОЗА в 2006 году сделало невозможным создание демократического большинства в Верховной Раде». По словам Ю.КОСТЕНКО, А.МОРОЗ также способствовал «созданию конституционного большинства в Верховной Раде пятого созыва путем политической коррупции, хотя должен был этому помешать как председатель парламента».

По мнению председателя УНП, «теперь, испугавшись роспуска парламента и потери кресла его председателя, бывалый номенклатурщик от КПСС МОРОЗ пытается подбросить Украине очередную политическую проблему – уже вторую редакцию Конституции, по-видимому, в своем исполнении». «Однако Украина еще не успела решить проблемы, связанные с первой авторской работой МОРОЗА, - констатирует Ю.КОСТЕНКО. - В Украине нет политической фигуры, которая бы равнялась экс-председателю Верховной Рады в способностях «создания кризисов».