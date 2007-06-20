Президент подписал указ о выполнении Целевого плана Украина-НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о выполнении Целевого плана Украина-НАТО на 2007 год в рамках Плана действий Украина-НАТО.

Текст документа под номером №535/2007 размещен на официальном веб-портале главы государства.

Указ подписан с целью дальнейшей реализации положений Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора, выполнение одобренного во время заседания Комиссии Украина- НАТО 22 ноября 2002 г. Плана действий Украина-НАТО, а также обязательств Украины как государства – участника Программы «Партнерство во имя мира» и приоритетных задач в рамках Интенсифицированного диалога между Украиной и НАТО по вопросам членства и соответствующих реформ, основанного на Вильнюсском заседании Комиссии Украина-НАТО 21 апреля 2005 года.

Согласно документу, Кабинет министров Украины обязан обеспечить выполнение мероприятий Целевого плана. В свою очередь, центральные органы исполнительной власти, ответственные за выполнение мероприятий Целевого плана, должны подавать ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Национальному центру по вопросам евроатлантической интеграции Украины и Министерству иностранных дел отчеты о состоянии выполнения запланированных в плане мероприятий.

Национальному центру по вопросам евроатлантической интеграции Украины и Министерству иностранных дел поручено обеспечить обобщения указанных отчетов и подавать их в Кабинет министров для дальнейшего информирования Президента Украины.

Кроме того, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины, Национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции Украины, Министерство иностранных дел, другие центральные органы исполнительной власти, ответственные за выполнение предусмотренных Целевым планом мероприятий, при участии органов местного самоуправления должны обеспечить регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения мероприятий сотрудничества Украины с НАТО.

Межведомственной комиссии по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО и Уполномоченном Украины по вопросам евроатлантической интеграции поручено обеспечивать надлежащую координацию мероприятий Целевого плана.

*** Целевой план Украина-НАТО на 2007 год разработан на основе предложений органов государственной власти и с учетом результатов выполнения целевых планов Украина-НАТО в 2003 – 2006 годах в рамках Плана действий Украина-НАТО, стратегические цели, приоритеты и задачи которых остаются актуальными, а также опыту сотрудничества Украины в рамках Интенсифицированного диалога между Украиной и НАТО по вопросам членства и соответствующих реформ, Хартии об особом партнерстве, Совета евроатлантического партнерства/Партнерства во имя мира и рекомендаций стороны НАТО.

Целевой план направлен на активизацию реформ в конкретных областях с задействованием соответствующих возможностей и механизма сотрудничества Украины с НАТО. Он согласован в рамках функционирования Национальной системы координации сотрудничества Украины с НАТО, созданной Указом Президента Украины от 13 марта 2006 года № 215 «О Национальной системе координации сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора».