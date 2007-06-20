Ющенко расскажет, какой будет Украина после выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра в Брюсселе изложит свое виденье текущей ситуации и реформ в Украине после выборов. Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЧАЛЫЙ напомнил, что завтра Президент будет встречаться с генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным Представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, главой Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, а также примет участие в саммите Европейской партии. В частности, во время саммита планируется выступление В.ЮЩЕНКО.

При этом А.ЧАЛЫЙ не исключил, что во время саммита у В.ЮЩЕНКО будет возможность пообщаться с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и, возможно, премьер-министром Франции.

По словам А.ЧАЛОГО, во время встреч с европейскими должностными лицами будут обсуждаться вопросы внутренней ситуации в Украине. Президент, отметил он, планирует пригласить наблюдателей Евросоюза на досрочные парламентские выборы.

Также, сообщил А.ЧАЛЫЙ, в Брюсселе будут обсуждаться вопросы имплементации подписанных между Украиной и ЕС соглашений о либерализации визового режима и реадмиссии; вопросы по новому усиленному соглашению между Украиной и Евросоюзом, а также вопросы, связанные с признанием в европейских странах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что поездка в Брюссель является очень важной для Украины, и главным сигналом, который прозвучит от украинской стороны, будет то, что в стране созданы все условия для проведения досрочных выборов, и по этому вопросу есть политический консенсус.