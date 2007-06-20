Блок Тимошенко обвиняет “регионалов” в умышленном кризисе на рынке хлеба

Блок Юлии Тимошенко обвиняет представителей Партии регионов в создании искусственного кризиса на рынке хлеба и возлагает ответственность на правительство за повышение цен на хлеб в некоторых регионах Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

“Схема нынешнего хлебного кризиса является классической схемой спекулянтов, действующих на рынке зерна. Сначала правительство ЯНУКОВИЧА предоставляет лицензии приближенным бизнес-структурам, которые скупают хлеб у крестьян, потом - анонсирует хлебную катастрофу (как это произошло на прошлом заседании правительства). В ответ монополисты поднимают цены. Это классическая схема спекуляций на рынке зерна. Вывод напрашивается один - кризис искусственный”, - говорится в заявлении.

По мнению БЮТ, Партия регионов пытается обвинить оппозицию, поскольку понимает, что вся ответственность лежит на правительстве. “Именно дельцы из этого правительства абсолютно контролируют хлебный рынок. В частности, владельцем крупнейших хлебных предприятий на Юге и Востоке Украины является Михаил ТАБАЧНИК (Николаевхлеб, Одесский каравай, Украгролизинг и т.д.) – брат гуманитарного вице-премьера из правительства ЯНУКОВИЧА. Еще одна структура "Систем Кепитал Менеджмент", основателем которой является Ринат АХМЕТОВ, распространяет пресс-релизы о том, что не имеет отношения к хлебному бизнесу. Однако акции комбинатов хлебопродуктов (ОАО "Донецкий комбинат хлебопродуктов №1", ОАО "Горловский хлебокомбинат", ОАО "Мариупольской хлебокомбинат" и др.) переданы предприятию, которое находится по тому же адресу, что и учредитель. Этот список продолжает депутат-“регионал” Юрий ЛЕЩИНСКИЙ”, - уточняется в заявлении.

БЮТ считает, что на прошлогоднем урожае пшеницы бизнес-структуры, приближенные к “регионалам”, заработали несколько раз. “В результате заговора зернотрейдеров и "хлебных баронов" крестьяне были ограблені дважды: в прошлом году, когда у них за бесценок скупалась пшеница, и в этом году, когда в среднем на 14%, а в некоторых регионах на 30%, увеличилась стоимость хлеба”, - заявляет БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко требует освобождать от должностей директоров тех хлебокомбинатов, где стоимость хлеба будет увеличиваться даже на копейку. “Тех, кто рыщет по карманам граждан и зарабатывает таким образом миллионные капиталы, надо увольнять, независимо от близости к любой политической силе. БЮТ требует от правительства немедленно прекратить рост цен на хлеб, а СНБОУ и Президенту - соответствующим образом отреагировать на бездеятельность Кабинета министров”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 18 июня вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА продемонстрировал, по его словам, приказ почетного президента ООО "Хлебные инвестиции", депутата фракции БЮТ Юрия ТРИНДЮКА, в котором он обязал все предприятия этого ООО с 11 июня повысить цены на хлебную продукцию.