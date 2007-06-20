Партия регионов решила идти на выборы

Партия регионов готова развернуть избирательную кампанию.

Такое решение прийнято в среду на президиуме политсовета партии, сообщает Сегодня.

Партия решила, что она готова к участию в предвыборной гонке на досрочных парламентских выборах 30 сентября.

"Наше решение связано с тем, что оппозиция выполнила свое обещание - 150 нардепов сложили свои полномочия, осталось дело за ЦИКом - он должен окончательно "обнулить" списки "Нашей Украины" и БЮТа, принять решение, что пополнить места ушедших нардепов в Раде некому, и после этого мы развернем нашу избирательную кампанию", - заявил "Сегодня" Михаил Чечетов.

В то же время нардеп подчеркнул, что сейчас рано говорить о блокировании ПР с нынешними партнерами по коалиции - СПУ и КПУ.

"Такие решения должны принимать съезды партий. Мы же хотим 27 июня созвать очередной политсовет ПР и назначить дату проведения съезда и вопросы, которые будут вынесены на этот съезд", - заявил Чечетов.

Он спрогнозировал, что такой съезд может пройти в начале августа.

Впрочем, как сообщает Украинская правда, по словам другого представителя политсовета ПР, Бориса Петрова, на сегодняшнем заседании президиума часть регионалов подняла вопрос о возможности отозвать подпись Виктора Януковича под "соглашением трех" (договоренности президента, премьера и спикера о проведении выборов 30 сентября), если ЦИК откажется "обнулить" списки, что соответственно ликвидирует правовые основания для проведения выборов.

"Янукович подчеркнул, что Украина может выйти из политкризиса через проведение выборов, однако должно быть выполнено обязательное условие для этого - соблюдение законности этих выборов", - говорит нардеп.