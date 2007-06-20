Балога не пустил Мельниченко, потому что не успел передвинуть диван

В кабинете главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ будет проведен следственный эксперимент по делу Гонгадзе.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в своем разъяснении относительно следственного эксперимента Генеральной прокуратуры в кабинете В.БАЛОГИ.

В разъяснении пресс-секретарь В.БАЛОГИ Юлия ЕРШОВА подчеркивает, что глава Секретариата Президента и его подчиненные всячески будут способствовать проведению расследования по делу убийства журналиста Георгия Гонгадзе. По ее словам, 19 июня на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за подписью генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО поступила просьба обеспечить проведение следственного эксперимента в кабинете В.БАЛОГИ, где когда-то находилось рабочее место экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ. В письме А.МЕДВЕДЬКО просит провести следственные действия 20 июня или в ближайший к этой дате день.

Ю.ЕРШОВА сообщает, что Президент Украины и руководитель Секретариата с учетом общественной значимости расследования дела Гонгадзе безотлагательно дали указание соответствующим службам обеспечить проведение следственного эксперимента, однако объяснили, что осуществить его именно 20 июня невозможно по техническим причинам. Дело в том, что диван, под которым якобы бы находился диктофон экс-майора госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, в кабинете в настоящее время переставлен на другое место, а на месте знаменитого дивана стоит стол для совещаний, в который вмонтированы специальные средства связи. Для максимального воссоздания обстановки и обстоятельств тех событий нужно вернуть мебель на прежние места. По оценкам технических специалистов, только монтаж стола займет около 5 часов. Сам следственный эксперимент, как запланировано, будет длиться 2–3 часа.

Исходя из того, что на 20 июня глава Секретариата Президента имеет очень плотный график встреч и переговоров, было предложено перенести следственный эксперимент на нерабочее время, то есть на субботу, 23 июня. Впрочем, эта дата не удовлетворяет свидетеля Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который уже почти 7 лет ищет правды по делу гибели Г.Гонгадзе. Как объяснил сам экс-майор, в субботу, 23 июня он будет присутствовать на праздновании 15-летия выпуска КВИРТУ ПВО.

Секретариат Президента предложил Генпрокуратуре провести следственный эксперимент вечером в четверг, пятницу или субботу на этой неделе.