Ющенко встретился с Януковичем и Шаповалом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром ШАПОВАЛОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг деятельности ЦИК.

В.ЮЩЕНКО считает недопустимым давление политических сил на работу Центризбиркома и призывает к урегулированию этой ситуации в переговорном процессе. Именно для обсуждения эффективного пути разблокирования работы комиссии и создания всех необходимых условий для надлежащего обеспечения ею подготовки внеочередных парламентских выборов глава государства и пригласил на разговор руководителя правительства и председателя ЦИК.

Президент выразил надежду, что конструктивная позиция премьера, который является лидером Партии регионов, положительно повлияет на оптимальное решение ситуации вокруг ЦИК и начала ее полноценной и эффективной работы (5 членов Центризбиркома избраны на должности именно по квоте Партии регионов).