Мороз признался, что Муза приходит к нему в Верховную Раду

Через неделю выйдет русскоязычный сборник поэзии Александра МОРОЗА «Белый снег на каменной террасе». Об этом сам автор сообщил сегодня на пресс-конференции в Коростене.

По словам А.МОРОЗА, через неделю должен выйти «сигнальный» экземпляр этого сборника. А.МОРОЗ также сообщил, что во время трехнедельного отпуска он будет продолжать писать стихотворения.

На вопрос журналистов, есть ли у него «политическая лирика», А.МОРОЗ ответил, что он такого жанра не знает. По его словам, он иногда во время ведения заседания парламента пишет стихотворения.

В то же время А.МОРОЗ добавил, что политические события «это не та тема, которая вдохновляет, это, скорее, тема, которая возмущает».