Мороз стремится через Генпрокуратуру и суды ”пробудить сознание ЦИК”

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ считает, что не нужно ставить вопрос о роспуске Центральной избирательной комиссии, а необходимо комиссию заставить работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в городе Коростень Житомирской области, где находится с рабочей поездкой.

По его словам, на сегодняшний день не стоит вопрос об отставке нынешнего состава ЦИК. «Их (членов ЦИК – УНИАН) нужно заставить работать», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что «никто не заставляет их голосовать так или иначе, и это их дело, но они должны принимать участие в заседании ЦИК».

По мнению А.МОРОЗА, главная причина, почему председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ не собирает заседания комиссии, заключается в том, «что нет оснований не издавать временные удостоверения (депутатов) тем кандидатам в народные депутаты, которые стоят (в избирательных списках - УНИАН) после тех, кто не хочет работать в Верховной Раде».

Как считает А.МОРОЗ, в работу ЦИК вмешивается Секретариат Президента. Он сказал: «В деталях я знаю, как это делается», и напомнил, что есть «депутатские обращения в Генеральную прокуратуру и в судебные структуры о невыполнении функциональных обязанностей представителями ЦИК».

А.МОРОЗ выразил надежду, что «соответствующие действия со стороны правоохранительных органов должны пробудить сознание членов ЦИК, чтобы они знали, что на работу нужно не только ходить, но еще и делать то, что предусмотрено законом».

По его словам, в том случае, если бы он как Председатель ВР по требованию 150 народных депутатов не созвал внеочередное заседание парламента, «то меня нужно было бы уволить с работы».

В то же время, сказал А.МОРОЗ, председатель ЦИК В.ШАПОВАЛ заявляет, что не будет созывать заседания комиссии. По его словам, председатель Центризбиркома и те члены ЦИК, которые не хотят принимать участия в заседании комиссии, «должны нести юридическую ответственность».

На вопрос, нужна ли по этому поводу встреча Президента Украины, премьер-министра и Председателя ВР, А.МОРОЗ ответил, что разве что для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и, в частности, к невыполнению п.7 совместного заявления Президента, премьера и Председателя парламента от 27 мая о невмешательстве в деятельность правоохранительных и других органов.

При этом А.МОРОЗ отметил, что юридическая ответственность будет не менее эффективной мерой, чем встреча трех высших должностных лиц государства.

Как сообщал УНИАН, несколько дней подряд ЦИК не может провести заседание из-за отсутствия кворума: заседания инициируют восемь членов комиссии, назначенных коалицией.

15 июня Председатель ЦИК В.ШАПОВАЛ заявил, что Центризбирком не будет проводить заседания по подготовке и организации досрочных выборов до начала избирательного процесса.