БЮТ-3 хочет снизить проходной барьер до 1%

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторых других законодательных актов Украины (о проходном барьере)”, которым предлагается понизить проходной барьер на парламентских выборах с трех до одного процента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии свободных демократов.

Инициатор законопроекта - народный депутат, член межфракционного объединения «Свободные демократы» Владимир КУРЕННОЙ отметил, что результатом действующей сегодня избирательной системы является тот негативный факт, что четверть избирателей на выборах-2006 были фактически лишены своего выбора и не имеют в Верховной Раде ни одного своего представителя.

По его словам, “абсурдной выглядит ситуация, когда более пяти процентов голосов избирателей страны, отданных, например, за Блок Литвина, Пору-ПРП или Блок Костенко делятся, в том числе, между коммунистами и социалистами, и одновременно голоса блока Н.Витренко попадают в корзину их политических антагонистов из блока НСНУ”.

«Сегодня Украине, как никогда, нужно закрепить демократические традиции парламентаризма, для чего необходимо, чтобы в парламенте были максимально представлены интересы и взгляды социальных групп, которые сейчас не доминируют в обществе. Прежде всего, это касается, к сожалению, среднего класса, который до сих пор не имел никакого представительства в Верховной Раде, тогда как интересы маргинализированных слоев общества представят БЮТ и КПУ, а олигархических кланов НСНУ и Партия регионов», - отметил В.КУРЕННОЙ.

Он также считает, что страна еще не готова к двухпартийной системе, и ее искусственное создание снова обострит борьбу нескольких олигархических кланов. Кроме того, по словам депутата, ставка на двухпартийную может вызывать возобновление модели политического раскола страны на парламентских выборах, как это происходило на президентских в 2004 году.