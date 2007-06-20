Экспорт зерна ограничат с 1 июля

Правительство с 1 июля ограничивает реализацию зерна на экспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«С 1 июля ограничили экспорт пшеницы и других культур по четко сформированной номенклатуре», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Министр также сообщил, что постановление правительства не устанавливает сроки окончания действия ограничения. «До пополнения новых запасов», - объяснил он.

Ю.МЕЛЬНИК также подчеркнул, что запрещение на экспорт зерна будет касаться урожая 2006 и 2007 годов.

В то же время в постановлении Кабинета Министров, которое есть в распоряжении УНИАН, отмечается, что ограничение экспорта зерна будет действовать до 1 октября 2007 года в объеме 3 тыс. тонн на каждую сельхозкультуру – пшеницу, смеси из пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи.

В постановлении также сказано, что на протяжении марта-апреля и 25 дней мая было заключено экспортных соглашений на пшеницу общим объемом 653,5 тыс. тонн, из нее продовольственной - 507,5 тыс. тонн, в том числе за период с 18 до 25 мая – соответственно, 442 и 312 тыс. тонн.