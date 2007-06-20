Когда отпуск у Януковича - тайну раскрыл Табачник
12:04, 20 июня 2007Политика
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В правительстве поделили летний сезон
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует пойти в отпуск в августе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на брифинге.
“Кажется, в августе”, - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, когда премьер планирует взять отпуск.
Вместе с тем Д.ТАБАЧНИК отметил, что в летний период отпусков правительство будет работать в обычном режиме, и министры будут ходить в отпуск по графику.
Сам Д.ТАБАЧНИК, по его словам, планирует отдохнуть “2,5-3 недели в конце июля - начале августа”.
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