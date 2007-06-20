Когда отпуск у Януковича - тайну раскрыл Табачник

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует пойти в отпуск в августе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на брифинге.

“Кажется, в августе”, - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, когда премьер планирует взять отпуск.

Вместе с тем Д.ТАБАЧНИК отметил, что в летний период отпусков правительство будет работать в обычном режиме, и министры будут ходить в отпуск по графику.

Сам Д.ТАБАЧНИК, по его словам, планирует отдохнуть “2,5-3 недели в конце июля - начале августа”.