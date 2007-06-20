Социалисты окрестили 28 июня “днем позора Ющенко”

"Относительно того, совершенная или не совершенная Конституция, вы знаете, о несовершенной Конституции можно много говорить, но если она есть, ее выполняют. И не дано право ни президенту, ни оппозиции, ни коалиции воевать с Конституцией", - об этом народный депутат, руководитель фракции СПУ Иван Бокий заявил в эфире телеканала УТ-1 в программе "Взгляд".

По словам народного депутата, "сегодня на Конституцию не нападает только ленивый. Нападает даже президент, который на ней клялся, присягал на верность украинскому народу. Если что-то не нравится - предлагай и предлагай Верховной Раде. Принимать должна, так как по Конституции написано, Верховная Рада, а не кто-то другой", - цитирует Бокого сайт СПУ.

"Жить по Конституции обязан каждый в этом государстве. И пока она есть такая, какая она есть, нужно жить по ней. И нужно было в парламенте заботиться оппозиции о том, чтобы Конституцию совершенствовать, если она не нравится", - отметил депутат.

"Если уж кто истоптал Конституцию, то истоптал ее президент и истоптал ее так, как никто. И я думаю, 28 (июня) - День Конституции - это будет день позора Виктора Ющенко", - подчеркнул он.

Иван Бокий отметил, что "поклявшись Европе выполнить любой вердикт Конституционного суда, он приехал сюда и, наоборот, разгромил Конституционный суд. Разве это подобает президенту?"

"В мире нет президента, который хвастался бы тем, что он прекратил полномочия парламента. Нет таких, нет таких президентов", - добавил народный депутат.