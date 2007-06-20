Партия Кинаха заявляет, что смириться не может

Партия промышленников и предпринимателей Украины надеется, что суды и Центральная избирательная комиссия примут исключительно правовое решение в деле “обнуления” списка избирательного блока “Наша Украина”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ПППУ.

“Партия промышленников и предпринимателей не собирается мириться с политическим решением „обнуления” избирательного списка блока «Наша Украина» на выборах 26 марта 2006 года и заявляет о своем несогласии с постановлением Киевского апелляционного административного суда отказать в открытии апелляционного производства”, - подчеркивают авторы заявления.

В документе говорится, что ПППУ не считает своей самоцелью борьбу за депутатские мандаты, не ставит целью любой ценой помешать процессу легитимного роспуска Верховной Рады Украины V созыва и организации внеочередных выборов во ВРУ. “Но она не может смириться с фактами нарушения своих прав и готова защищать их всеми средствами, которые будут соответствовать нормам законодательства и Конституции Украины”, подчеркнули в ПППУ.

„Ми защищаем свои позиции, чтобы прекратить опасное распространение общественно-политической борьбы за пределы правового поля. Мы настаиваем на соблюдении законных прав ПППУ, поскольку не можем позволить принципу политической целесообразности господствовать над верховенством закона”, - говорится в заявлении.

Авторы документа напоминают, что соглашение о создании блока „Наша Украина” не предусматривало возможности исключения из него любой партии. Межпартийный съезд блока состоялся без приглашения делегатов от ПППУ, а его решения были приняты без соблюдения установленных законодательством и соглашением о создании блока процедур, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Печерский суд Киева признал законным решение Межпартийного съезда “Нашей Украины” об исключении из списка блока всех кандидатов в народные депутаты, которые не были избраны по результатам выборов в марте 2006 года.

16 июня Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Печерского суда и отказал ПППУ в рассмотрении апелляционной жалобы.