Пшонка дал совет Кучме

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА посоветовал бывшему Президенту Леониду КУЧМЕ обжаловать в суде закрытие уголовных дел, в частности о государственной измене, которые были возбуждены несколько лет назад в отношении его охранника Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По словам В.ПШОНКИ, в его адрес по указанному поводу со стороны Л.КУЧМЫ было соответствующее обращение. «Я так и ответил Леониду Данииловичу: «У вас есть право в соответствии с законом обратиться в суд, если вы не соглашаетесь с закрытием этого дела (имеется в виду за государственную измену – УНИАН)... Срока давности тут нет», - сказал генпрокурор, отметив, что именно суд должен принять соответствующее решение по этому поводу, если будет соответствующее обращение.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Л.КУЧМА обратился в Генеральную прокуратуру Украины с жалобой на закрытие уголовного дела в отношении экс-майора Управления государственной охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В сообщении говорится, что 1 марта 2005 года Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку в то время считала, что он действовал в состоянии крайней необходимости для якобы предотвращения потенциального вреда общественным интересам, а потому его действия не являются преступными.

В жалобе Л.КУЧМЫ отмечается, что у Генпрокуратуры не было правовых оснований для признания действий Н.МЕЛЬНИЧЕНКО совершенными в состоянии крайней необходимости, а следовательно и не было правовых оснований для закрытия уголовного дела на основании п. 2 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Украины и ст. 39 Уголовного кодекса Украины. При крайней необходимости даже преступные действия – если их совершение устраняет другую более значительную опасность для прав и интересов лица, общества и государства – утрачивают преступный характер при условии, если эту опасность невозможно устранить другими средствами, однако Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не только не устранил никакой опасности, а, наоборот, в его действиях видится возможная связь с трагической гибелью Георгия Гонгадзе, говорится в жалобе.