Ющенко согласился сдать анализы

Генеральная прокуратура не будет закрывать дело об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, поскольку он согласился сдать дополнительные анализы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Ко мне обратился экс-президент ЮЩЕНКО несколько дней назад, написал обращение, в котором сказал, что он готов пойти на ту дополнительную экспертизу, которую перед ним ставит следствие. Теперь будем отрабатывать всю эту экспертизу», - сказал генпрокурор, добавив при этом: «Если он (В.ЮЩЕНКО) готов (сотрудничать со следствием дальше – УНИАН), то мы будем дальше расследовать это уголовное дело». На уточняющий вопрос, как долго продлится экспертиза, В.ПШОНКА заверил, что затягивать с ней «во всяком случае, не будем».

Вместе с тем, отвечая на вопрос, объяснил ли В.ЮЩЕНКО причины своего отказа раньше проходить эту экспертизу, генпрокурор отметил, что согласие на экспертизу имело форму письменного обращения, поэтому объяснений в нем нет.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2004 года во время президентской кампании В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был отправлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти Генпрокуратура не раз отмечала, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

14 апреля В.ЮЩЕНКО заявил, что готов сдать повторный анализ крови, если Генеральная прокуратура предоставит правовое заключение о том, что при проведении предыдущей международной экспертизы были выявлены какие-то нарушения.