Янукович считает, что в сентябре уже будет поздно

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимиру РЫБАКУ изучить ситуацию по подготовке к зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время заседания правительства.

«Состояние дел нужно изучать сейчас, а не в сентябре-октябре», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства поручил В.РЫБАКУ провести организационные мероприятия и селекторные совещания по вопросам подготовки к зиме. «Нужно не выдергивать людей в Киев, а ехать на места и изучать ситуацию. Мы знаем наши слабые места и что нужно делать», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил привлечь к этой работе всех губернаторов и отраслевых министров.