Мороз подался развивать самоуправление на местах

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ находится с рабочей поездкой в Житомирской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в Коростене А.МОРОЗ проведет заседание консультативно-совещательного совета по вопросам законодательного обеспечения местного самоуправления и регионального развития.

Члены консультативно-совещательного совета рассмотрят вопрос о практике работы органов местного самоуправления Житомирской области; о перечне достопримечательностей культурного наследия, не подлежащих приватизации; об изменениях в Конституцию Украины относительно развития местного самоуправления и формирования его органов.

Запланировано, что А.МОРОЗ посетит Коростенский центр защиты и реабилитации пожилых граждан лет и ознакомится с работой Иршанского ГЗК.

А.МОРОЗ также даст пресс-конференцию и осуществит запись на местном телевидении.