Регионалы указали Балоге его место

В полномочия руководителя Секретариата Президента Виктора Балоги не входит определение полномочности Верховной Рады. Об этом заявил руководитель юридического департамента Центрального аппарата Партии регионов, народный депутат Украины Юрий Мирошниченко, сообщает сайт Партии регионов.

В частности, нардеп сослался на основной закон: «Частью 1 статьи 90 Конституции Украины закреплен принцип непрерывности государственной законодательной власти, в соответствии с которым полномочия Верховной Рады прекращаются только в день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва. Именно поэтому парламент нынешнего созыва будет продолжать свою работу в комитетах и округах даже после того, как 167 народных депутатов сложили свои полномочия».

Юрий Мирошниченко подчеркнул сомнительность оснований для определения полномочности высшего законодательного органа руководителем Президентской канцелярии: «Необходимо обратить внимание г. Балоги на то, что конечную точку в этом процессе согласно ст. 9, 10, 11 Закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» может поставить только ЦИК. Именно комиссия на своем заседании должна принять решение относительно т. н. обнуления списков партий и блоков. Ведь даже заместитель В. Балоги г. Ставнийчук делает заявления о правовой неопределенности относительно возможности комиссии принять решение о замещении депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены».

Народный депутат выразил удивление относительно даты, с которой Секретариат Президента считает Верховную Раду неполномочной: «Даже если именно 2 июня руководство Блока Ю. Тимошенко и «Нашей Украины» утвердили досрочное сложение полномочий своих депутатов, то процедура по сложению этих полномочий, согласно постановления Верховной Рады, закончилась только через две недели, то есть 15 июня. Иными словами, 2 июня депутаты только задекларировали свою готовность сложить полномочия, а 15 июня такое действие состоялось де-юре. Потому, скорее всего, как раз у г. Балоги нет правовых оснований для того, чтобы возвращать без надлежащей проработки принятые парламентом законы».