От дел против Цушко осталось лишь дело против Гелетея

Бывший и.о. генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК не знал об отмене Печерским райсудом Киева постановления о возбуждении уголовных дел в отношении министра внутренних дел Василия ЦУШКО, связанных с захватом здания Генеральной прокуратуры.

«При мне эти дела активно расследовались. Основания как для их возбуждения, так и для дальнейшего привлечения к ответственности всех виновных были. Куда они (основания) пропали – я не знаю», - заявил заместитель генпрокурора, прокурор Крыма В.ШЕМЧУК газете «Коммерсант-Украина».

В то же время, пишет издание, заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН, который курирует деятельность Главного следственного управления Генпрокуратуры, подтвердил, что постановления о возбуждении данных уголовных дел действительно отменены в судебном порядке. «Все то, что возбуждал ШЕМЧУК, все эти дела прекращены судом», - сообщил он.

19 июня стало известно, что Печерский райсуд отменил постановления о возбуждении уголовных дел, связанных с захватом здания Генпрокуратуры 24 мая.

В.ШЕМЧУК, который исполнял на тот момент обязанности генпрокурора, возбудил 4 уголовных дела. Сначала расследование было поручено СБУ, однако после возвращения на должность генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО все эти дела были вытребованы Генпрокуратурой.

Отмена постановлений о возбуждении уголовных дел, связанных с захватом здания Генпрокуратуры, инициировал В.ЦУШКО. В постановлении Печерского райсуда, вынесенном еще 14 июня, отмечено, что интересы истца представлял «адвокат Ю.А.КРЫШМАРЕЛА».

Адвокат министра обжаловал дела, возбужденные по фактам превышения власти и служебных полномочий В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также уголовное дело по факту захвата здания Генпрокуратуры и дело по факту препятствования выполнению служебных обязанностей членами оперативно-следственной группы СБУ.

Как сообщает газета, решение об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел Печерский райсуд принял на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка. При этом суд не принял во внимание, что позже в ходе расследования этих дел сотрудники СБУ опросили свыше 100 человек.

В производстве Генпрокуратуры осталось еще одно, пятое уголовное дело, возбужденное одним из следователей Главного следственного управления Генпрокуратуры по факту захвата этого ведомства.

«Это дело – другая сторона медали. Генпрокуратура рассматривает вмешательство в свою деятельность и захват здания сотрудниками УГО», - рассказал источник издания в Главном следственном управлении.

Начальник Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ утверждает, что его подчиненные были допрошены только как пострадавшие. "Сотрудники УГО 24 мая находились на своем рабочем месте. У нас 14 пострадавших, один человек лежит в больнице. И состав преступления в отношении них задокументирован», - заявил он.

В.ГЕЛЕТЕЙ убежден, что расследование дел, постановления о возбуждении которых отменены в судебном порядке, будет возобновлено.

«Не так просто будет закрыть эти дела, как этого кому-то хочется. Суд может закрывать все что угодно... Посмотрим, как Генпрокуратура будет действовать. Она должна, просто обязана аргументировано доказывать законность возбуждения этих дел», - убежден он.