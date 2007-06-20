Гриценко боится, что мегаблок развалится из-за ультиматумов

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО призывает членов будущего блока при участии «Нашей Украины», “Народной самообороны” и “Руха – Украинская правица” не выдвигать друг другу ультиматумов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера журналистам в самолете по пути в Москву.

«Каждая из сторон должна снять любые ультимативные требования и думать о том, каким образом достичь наибольшего результата на выборах», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что любые ультиматумы или провокативные выбросы информации в СМИ относительно того, кто каким будет в списке, либо озвучивание определенных вещей относятся к категории или провокаций, или является свидетельством того, что кто-то не хочет быть в блоке.