Коротич: о Януковиче хочется сказать словами Рейгана

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вручил писателю, поэту, публицисту и общественному деятелю Виталию КОРОТИЧУ орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Как сообщает пресс-служба Президента, награда была вручена во время встречи главы государства с В.КОРОТИЧЕМ. Встреча длилась более двух часов.

«Опыт Вашей общественной деятельности, Ваши широкие контакты с представителями мировой элиты дают Вам возможность смотреть на Украину и ее перспективу под особым углом зрения. Мне было бы интересно послушать Вас и обсудить с Вами отдельные аспекты гуманитарной политики», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Это честь для меня. Сделаю все, чтобы быть достойным», – сказал в свою очередь В.КОРОТИЧ, выражая благодарность Президенту Украины и за награду, и за возможность встретиться. «Я слежу за тем, что Вы делаете, и понимаю, как это тяжело делать», – добавил он.

В.КОРОТИЧ отметил, что может охарактеризовать первый год президентства В.ЯНУКОВИЧА так: «Это – первый украинский президент, Виктор ЯНУКОВИЧ, о котором хотелось бы сказать словами Рейгана: он такой, какой он есть, он понятен для людей, понятен для меня. И это для меня очень важно, и для народа чрезвычайно важно… А все остальное – это работа».