Блок Тимошенко заменит в Киевсовете 15 депутатов (список)

07:20, 20 июня 2007
Политика
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Об этом заявил Анатолий Семинога

Фракция БЮТ в Киевском городском совете планирует зарегистрировать новых депутатов, вместо исключенных, до проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Как сообщил корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции народный депутат V созыва от БЮТ, председатель политсовета БЮТ в Киеве Анатолий СЕМИНОГА.

“У нас сегодня активно работают юристы. Есть иски в судах. Я убежден, что еще до завершения этого избирательного процесса мы этот вопрос решим”, - сказал А.СЕМИНОГА.

Он подчеркнул, что “закон об императивном мандате сегодня действует”. По словам А.СЕМИНОГИ, судебные решения по этому вопросу, в частности, решение Днепровского районного суда Киева от 13 июня, которым остановлено действие решения межпартийного съезда БЮТ от 2 июня о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов Киевсовета от БЮТ, позволило только “оттянуть на время” процесс прихода в Киевсовет новых депутатов.

“Юристами БЮТ отработана схема приведения депутатов к присяге. Эта процедура отработана на всех судебных уровнях - от районного суда до Верховного. И нам остается эту процедуру пройти. То, что не сумели на этой сессии завести новых депутатов, - это только вопрос времени. Я убежден, что еще до очередных выборов в Верховную Раду мы сумеем решить вопрос в Киеве и заведем новых депутатов в сессионный зал. И Киевсовет будет работать в полном составе с новыми депутатами. И там будет сформировано новое большинство”, - сказал А.СЕМИНОГА.

Относительно фамилий тех, кто придет в Киевсовет на смену вычеркнутым из списков депутатам, он сообщил, что это будут следующие 15 кандидатов согласно списку БЮТ на местные выборы, который официально зарегистрирован в территориальной избирательной комиссии. “Эта информация давно обнародована и давно открыта. Вопросов там нет" - сказал А.СЕМИНОГА.

Как сообщал УНИАН, в списке депутатов Киевсовета, которым решением съезда БЮТ 2 июня были досрочно прекращены депутатские полномочия, значатся фамилии тех, кто прошел на местных выборах по спискам БЮТ в горсовет, но позже вышел из одноименной фракции: Андрей АНДРЮШКИН, Андрей АРТЕМЕНКО, Виталий БАБАК, Николай БОЙЧУК, Михаил БРОДСКИЙ, Александр ДАНИЛОВ, Александр ДРАПИЙ, Алексей ЕВЛАХ, Светлана ЗОРИНА, Андрей ИВАНОВ, Алексей КРИВОПИШИН, Леонид КРЮЧКОВ, Виктор МАНЖУРА, Александр ПРИТЫКА, Александр СВЕРБИУС.

 

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