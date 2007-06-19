До конца недели у помаранчевого мегаблока будет лаконичное название

Народный депутат V созыва от “Нашей Украины” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ заявляет, что до конца недели будет решен вопрос о названии блока демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил сегодня на пресс-конференции в Тернополе, что по этому вопросу еще ведутся переговоры.

“Мы считаем, что оно (название - УНИАН) должно быть лаконичным. Обязательным также является присутствие в названии нашей партии как наиболее известного и распространенного объединения”, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он отметил, что партнеры по блоку хотят видеть в названии блока и названия их политических сил, “но тогда название станет очень громоздким и непроизносимым. Но, думаю, на этой неделе с названием блока все решится окончательно”.

По словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, соглашение о создании блока демократических сил фактически подписано, переговоры проводятся только относительно названия.

Председатель тернопольской областной организации “Нашей Украины” Олег ГУМЕНЮК также отметил, что 54% депутатских мандатов получат по результатами парламентских выборов члены “Нашей Украины”, 25% - “Народной самообороны Юрия Луценко”, 21% - “Руха - Украинская правица”.

По мнению Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, такое распределение не полностью соответствует политическим предпочтениям электората, “но мы пошли навстречу нашим партнерам”.