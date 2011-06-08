От Януковича требуют защиты для матери донецкого школьника

Народные депутаты Лилия ГРИГОРОВИЧ, Николай КУЛЬЧИНСКИЙ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ и Андрей ПАРУБИЙ – представители группы «Наша Украина» - направили Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ депутатское обращение с требованием расследовать криминальный инцидент, произошедший в Донецке с матерью ученика общеобразовательной школы № 111 Ириной КРУГЛОВОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», после того, как 27 мая Ворошиловский районный суд Донецка по иску И.КРУГЛОВОЙ постановил остановить действие решения Донецкого городского совета от 15 апреля о ликвидации школы № 111, вечером 30 мая ее подстерегли неизвестные молодые люди и угрожали физической расправой из-за ее активной гражданской позиции.

По словам И.КРУГЛОВОЙ, в 19.30 она «шла домой мимо школы № 111 и, когда завернула за здание школы, почувствовала, что за мной кто-то идет, но я не оборачивалась. Затем ко мне сзади подошли двое парней лет до 25, взяли меня за одну и за другую руку, отвели в сторону и сказали: «Ну что ты, глазастая, языкатая?.. Глаза мы повыкалываем, язык отрежем, а ребенку твоему старшему ноги переломаем, если не перестанешь ходить по судам из-за школы».

«Эти угрозы последовали, после того как я получила решение Ворошиловского райсуда и отнесла копии этих решений в райисполком – начальнику районного отдела образования и председателю райисполкома. И в этот же день вечером все случилось. Поэтому угрозы в свой адрес я связываю с нашим районным руководством», - заявила И.КРУГЛОВА.

По убеждению депутатов, инцидент связан с намерениями городской власти закрыть школу № 111 с украинским языком обучения под предлогом «оптимизации» образовательной сети, против чего решительно протестуют родители.

«Нашеукраинцы» подчеркивают, что до 30 мая ситуация разворачивалась в правовой плоскости, а «с этого дня к помощи городской власти Донецка приобщился криминальный элемент, который начал использовать методы бандитского запугивания простых граждан, пытающихся отстоять право на обучение своих детей на украинском языке».

«Учитывая вышесказанное, руководствуясь ст. 16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», обращаемся к Президенту Украины как к гаранту конституционных прав и свобод граждан с требованием дать поручение правоохранительным органам обеспечить безопасность гражданки Ирины КРУГЛОВОЙ и ее семьи, а также расследовать этот криминальный инцидент и наказать виновных в запугивании и бандитском давлении на граждан», - говорится в депутатском обращении.

Народные депутаты от «Нашей Украины» также настаивают на защите прав общины Донецка и просят взять под личный контроль выполнение решения суда и прекращение действий местной власти относительно закрытия школы № 111, которая считается одной из лучших в Петровском районе города и является одной из немногих украиноязычных школ Донецка.