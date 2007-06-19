Надо ли отдавать под суд Василия Цушко

Печерский районный суд г. Киева признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО, которое после событий на территории Генпрокуратуры было выдана на то время и.о. генпрокурора Виктором ШЕМЧУКОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По словам ее сотрудников, данное постановление было обжаловано в Печерском райсуде Киева, который принял решение о его незаконности.

"Сейчас мы изучаем законность данного решения суда", - заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент Украины освободил Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора. Депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".

Также к Генпрокуратуре прибыл В.ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они начали драку с представителями Управления госохраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора. В свою очередь, работники Управления госохраны прибыли в Генпрокуратуру, чтобы гарантировать назначение руководителем ведомства Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая и.о. генерального прокурора В.ШЕМЧУК заявил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного дела против министра внутренних дел В.ЦУШКО за превышение служебных полномочий.