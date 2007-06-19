Замковенко провозгласил себя леди Ю

Фракция БЮТ продолжает свою работу в Верховной Раде пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил член этой фракции Николай ЗАМКОВЕНКО.

По его словам, в состав фракции БЮТ входит 14 народных депутатов: Н.ЗАМКОВЕНКО, Александр КОВТУНЕНКО, Владимир ОЛИЙНЫК, Олег АНТИПОВ, Валерий ЧИЧКОВ, Сергей СИНЧЕНКО, Александр ЕДИН, Олег НАДОША, Владимир ТКАЧЕНКО, Максим ЛУЦКИЙ, Сергей ПОЛИЩУК, Павел ЛЕБЕДЕВ, Инга ВЕРШИНИНА и Елена ВИТЕНКО.

Председателем фракции БЮТ избран Н.ЗАМКОВЕНКО.

Новый лидер фракции БЮТ отметил, что депутаты, которые остались работать в ВР от имени БЮТ, не согласны с политикой прежнего руководства фракции БЮТ и потому не писали заявлений о выходе из фракции.

Н.ЗАМКОВЕНКО напомнил, что 103 народных депутата от этой политической силы написали заявления о выходе из фракции БЮТ и автоматически прекратили свои депутатские полномочия.

Н.ЗАМКОВЕНКО отметил, что тем самым депутаты преследовали цель проведения досрочных выборов в Верховную Раду, но это может привести к непредсказуемым последствиям.