Янукович планирует встретиться с Путиным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в ходе своего визита в Москву 21-22 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на брифинге в Кабмине.

«В Москве состоится заседание межправительственной комиссии Украины и Российской Федерации, на котором мы подведем итоги в наших отношениях за соответствующий период времени, и, думаю, нам приятно будет отметить рост товарооборота между нашими странами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что правительства Украины и России «все больше находят решения по тем вопросам, в которых есть расхождения».

«Дискуссия всегда проходит острая, но мы всегда находим решения. Во время проведения этой межправительственной комиссии, как всегда накануне, мы договорились о встрече с Президентом В.ПУТИНЫМ», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом глава правительства подчеркнул, что после санкт-петербургского экономического форума обсуждал с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО тему развития украинско-российских отношений.

«У нас есть общее видение и приоритеты, по которым мы будем отстаивать наши государственные интересы. Та информация, которую я получил от Президента, достаточно оптимистична - на август запланировано заседание Межгосударственной комиссии ЮЩЕНКО-ПУТИН, которая скорее всего состоится на территории России – либо в Москве, либо в Сочи», - добавил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в ходе заседания Межправительственной комиссии в Москве 21-22 июня «будут подготовлены все вопросы, которые требуют решения на президентском уровне».