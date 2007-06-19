В ходе визита в Москву Янукович встретится с Путиным

Премьер-министр Украины Виктор Янукович посетит с двухдневным визитом Москву. 22 июня в ходе визита глава украинского правительства примет участие во Втором заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Межгосударственной украинско-российской комиссии, на котором будут подведены итоги работы всех одиннадцати отраслевых подкомиссий. Итогом заседания Комитета должно стать принятие долгосрочной программы двустороннего экономического сотрудничества. По результатам работы Комитета предусматривается подписание соглашения об урегулировании торговли отдельными видами металлургической продукции и протокол на 2007 год к межправительственному соглашению о производственной кооперации