Янукович многозначительно поблагодарил Верховную Раду

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ благодарен народным депутатам за конструктивную работу во время всего периода работы Верховной Рады V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме руководителя правительства, обнародованном сегодня во время пленарного заседания председателем ВР V созыва Александром МОРОЗОМ.

В письме премьер-министр отметил, что, несмотря на трудности и преграды, которые пришлось преодолевать депутатам, парламент на протяжении всего времени обеспечивает вместе с правительством жизнедеятельность страны.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, без законов, принятых парламентом, невозможно было бы ускорить темпы экономического развития и реализацию важного социального пакета. «Сегодня мы можем сказать, что мы вместе заложили фундамент для тех стандартов жизни людей, которые стремимся создать в Украине», - отмечается в письме.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что депутаты и Кабмин вместе будут продолжать нужное для Украины дело.

«Я называю ВР пятого созыва парламентом реформ, потому что были осуществлены принципиальные реформы власти в Украине. И мы с вами будем продолжать и закреплять этот процесс», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что совместными усилиями удалось немало сделать, но еще больше должно быть реализовано впоследствии. «Мне жаль, что нам не дают продолжать работу, не дают завершить те мероприятия по повышению стандартов жизни граждан Украины, какие мы запланировали», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что стремится и в дальнейшем работать с каждым народным депутатом, поскольку была доказана эффективность работы и ответственность перед людьми.