Матвиенко насыпал соли на рану Тимошенко

Один из лидеров блока „Рух-Украинская правица”, председатель УРП „Собор” Анатолий МАТВИЕНКО считает, что создание в Верховной Раде V созыва БЮТ-2 является уроком для лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока «Рух - Украинская правица».

В частности, как сказал А.МАТВИЕНКО, “создание клона фракции БЮТ в нелегитимной Верховной Раде является очередным свидетельством аморальности и цинизма в украинской политики. Но одновременно это является и уроком для Юлии ТИМОШЕНКО”.

По его словам, „Блок Юлии Тимошенко – не идеологическая политическая сила, а, скорее, холдинг с недемократическими методами управления". "Горе-политики, которые в свое время прошли в парламент по спискам БЮТ, становятся на путь предательства потому, что они отстаивают не идеологические позиции, а собственные корыстные интересы”, - отметил он.

А.МАТВИЕНКО также отмечает, что политический лидер „должен нести ответственность за людей, которые включены в списки, и заботиться об авторитете своей партии, а не только заявлять о постыдности предательства как такового”.

„Я считаю, что избиратели полностью способны сделать выводы и относительно тех, кто предает, и относительно тех, кто предателей пригревает; оценка избирателей – это высший уровень политической ответственности”, - сказал председатель УРП “Собор”. При этом он выразил убеждение, что “никакой императивный мандат такой ответственности не заменит”.

Как сообщал УНИАН, 18 июня народный депутат V созыва, член фракции БЮТ Максим ЛУЦКИЙ заявил, что фракция БЮТ возобновляет свою работу в парламенте. По его словам, будет возглавлять фракцию народный депутат Николай ЗАМКОВЕНКО.