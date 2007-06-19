Азаров с Морозом горшки побили

Первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обвинил СПУ и КПУ в нарушении договоренностей о голосовании в целом как закона законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ отметил, что вчера у него был разговор с представителем фракции КПУ Александром ТКАЧЕНКО, который подтвердил, что фракция проголосует за этот законопроект в целом.

Н.АЗАРОВ также отметил, что вчера у председателя ВР Александра МОРОЗА был разговор с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и «вы гарантировали, что СПУ поддержит этот закон». «Что изменилось, какие конкретные замечания? Просто нежелание голосовать сегодня. В коалиции так не должно быть», - сказал Н.АЗАРОВ.

Председатель ВР А.МОРОЗ обратился к Н.АЗАРОВУ со словами: «Николай Янович, не воспитывайте друг друга, не для того мы собрались сейчас для рассмотрения этого законопроекта».

После этого в парламенте был объявлен перерыв на 30 минут для консультаций по поводу этого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

За проголосовали 259 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Когда проходило голосование за законопроект в целом, его не поддержали фракции КПУ и частично СПУ. В результате он дважды не набрал необходимого количества голосов.