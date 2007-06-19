Чорновил объяснил Нашей Украине, почему ее «обжулят» на выборах

Нардеп-регионал Тарас Чорновил сегодня в кулуарах парламента заявил журналистам, что на предстоящих досрочных выборах Блок «Наша Украина» не сможет принимать участие в формировать территориальных избирательных комиссиях. Об этом сообщает сайт Партии регионов.

По словам Чорновола, такого права депутаты лишили себя сами, сложив полномочия. Учитывая то, что Апелляционный суд Киева отказался рассматривать вопрос о неправомочности обнуления списков «НУ», кандидаты от этого блока, согласно Закону «О выборах народных депутатов Украины», не будут иметь своих представителей в теризбиркомах.

«Законом определено, что исключительно председатели фракций имеют право подавать списки таких кандидатов», - сказал, в частности, Тарас Чорновил.

В то же время депутат-регионал отметил, что представители Блока Юлии Тимошенко смогут иметь своих представителей в теризбиркомах, в случае если будет принято решение об избрании руководителем фракции БЮТ Николая Замковенко. «Тогда именно Замковенко сможет подать кандидатов от БЮТ», - резюмировал Чорновил.