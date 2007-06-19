ЕС считает, что Украине необходима всеобъемлющая реформа Конституции

Европейской Союз призывает Украину провести понятную реформу Конституции в соответствии с советами Венецианской комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета ЕС, об этом представители Евросоюза заявили во время заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС в Люксембурге 18 июня.

“ЕС выразил свою глубокую обеспокоенность политическим тупиком и конституционным кризисом в Украине. ЕС подчеркнул важность для Украины продвигать политические и экономические реформы. Успех Украины в стабилизации ее политической системы станет главным фактором, который будет определять ее способность двигаться вперед в этом направлении”, - говорится в сообщении пресс-службы.

По убеждению Евросоюза, Украине нужна понятная и всеобъемлющая реформа Конституции с целью создания системы сдерживаний и противовесов между главными органами власти, в соответствии с принципами демократии, верховенства права и советов Венецианской комиссии.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Люксембурге состоялось 11-е заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС. По итогам заседания стороны подписали соглашения об облегчении визового режима, реадмиссии и торговле сталелитейными изделиями.