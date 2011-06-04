Суд запретил проводить акцию у поместья Януковича

Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Новопетровского сельского совета Вышгородского района Киевской области относительно запрета проведения акции движения «Стоп цензуре!» у резиденции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, судья объявила решение суда после более чем двухчасового пребывания в совещательной комнате.

Суд удовлетворил иск сельсовета, в котором отмечалось, что «следует принять во внимание, что местом проведения митинга объявлено местожительство Президента Украины, а не место его работы».

В частности, суд поддержал мотивацию истца относительно того, что, принимая во внимание конституционные принципы защиты прав человека на личную жизнь, ее неприкосновенность, отдых во внерабочее время, вследствие указанного митинга будут нарушены названные личные права человека.

Учитывая вышеизложенное, по мнению истца, существует реальная опасность нарушения общественного порядка, причинения вреда здоровью как самих пикетчиков, так и населения, то есть существует реальная опасность нарушения прав и свобод людей.

Кроме того, суд решил, что организация «Стоп цензуре!» поздно известила Новопетривский сельсовет о намерении провести 6 июня свою акцию, а именно: заявка на проведение акции была подана 3 июня, но из-за того, что 4 и 5 июня являются выходными, по мнению истца, у сельсовета не было возможности подготовить проведение этой акции.

В то же время ответчик – координатор акции Артем СОКОЛЕНКО, выступая в суде, указал, что истец пользуется устаревшим законодательством, в частности, в исковом заявлении отмечалось, что сообщение о проведении акции протеста, направленное ответчиком, не отвечает требованиям указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 года «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций».

Ответчик может обжаловать решение суда в установленные законом сроки.