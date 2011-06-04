Литвин считает, что осенью у ВР начнутся проблемы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что с осени робота парламента несколько осложнится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Ялте.

В.ЛИТВИН не исключил активизации политических процессов в Украине, «особенно с осени, когда всё рельефнее будет проявляться деятельность политических сил, персонально депутатов, в зависимости от того, что они для себя определили – то ли участие в выборах под партийными лозунгами, то ли поход на те или другие округа».

Отвечая на вопрос о возможном выходе фракции КПУ из парламентского большинства, В.ЛИТВИН сказал, что сегодня в парламенте существует «ситуативное большинство» во время голосований.

В то же время он добавил: «Но скелет есть, и он будет, а каждая фракция имеет право принимать свое решение».