Азаров: У Украины нет острой необходимости в средствах МВФ

На сегодняшний день у Украины нет острой необходимости в денежных средствах Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на саммите министров финансов стран СНГ.

«Когда мы сегодня ведем переговоры с МВФ, мы исходим из абсолютно изменившейся ситуации. Во-первых, у нас нет никакой потребности немедленно получать кредиты МВФ. У нас достаточно ресурсов, чтоб самим расплачиваться по своим внешним обязательствам. Это первое и самое главное», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что сотрудничество с МВФ продолжается, Украина проводит изменения в системе тарифообразования, пытаясь избежать необходимости повышения цены на газ, а также готовит проведение взвешенной пенсионной реформы.

По его словам, решение этих вопросов является основным в переговорах с МВФ. «Мы сейчас проводим переговоры с МВФ и находимся в постоянном диалоге, исходя из этих двух составляющих. Других вопросов с МВФ у нас практически нет», - сказал Н.АЗАРОВ.