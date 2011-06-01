Кузьмин говорит, что у ГПУ есть «одно желание» по делу Тимошенко

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН отвергает все обвинения в заполитизированности Генпрокуратуры и следователей относительно дел экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде, выступая с информацией относительно дел Ю.ТИМОШЕНКО.

«Чрезмерная политизация и обвинения следствия в том, что кто-то из следователей или руководство Генеральной прокуратуры выполняет какие-то политические заказы, это какой-то бред», - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, Генеральная прокуратура работает в очень напряженном режиме по этим делам.

Он отметил, что единственное задание, которое имеет следствие, - это собрать доказательства как виновности, так и невиновности Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы должны собрать доказательства, проанализировать их и представить украинскому суду для принятия окончательного решения», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Он добавил, что следователь Генпрокуратуры не выносит приговоры и не принимает решения, является человек преступником или нет.

«И только суд в Украине принимает решение признать человека виновным, назвать его преступником или нет», - добавил Р.КУЗЬМИН.

По его словам, ГПУ собрала достаточно доказательств, свидетельствующих о возможности обвинить экс-премьер-министра в должностных преступлениях.

«У нас есть одно желание – пусть суд даст оценку собранным доказательствам и скажет, виновна экс-премьер ТИМОШЕНКО, или нет… Если суд признает, что доказательств не достаточно, или суд признает, что экс-премьер не виновна, то пусть суд вынесет оправдательный приговор. И с этим оправдательным приговором прокуратура согласится или нет», - добавил первый заместитель генпрокурора.

Он напомнил, что прокуратура может подать апелляцию на решение суда.