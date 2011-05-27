Пшонка говорит, что хитрый Черновецкий документов не подписывал

Генеральная прокуратура пока не в состоянии разобраться с ролью киевского мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в хищениях столичной собственности, поскольку прямых улик на него нет.

Об этом в интервью ZN.UAсказал генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Хитрость заключается в том, что сам он подписывал мало документов – все-таки он юрист, в свое время работал следователем», – сообщил генпрокурор.

В то же время он отметил, что вопросы к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ «есть и будут», а Генпрокуратура продолжит расследование. «Мы хотим разобраться в том, в какой степени он был идеологом творившегося в мэрии беззакония. И если это был не он, то кто тогда? Было ли это следствием ситуации, пущенной на самотек, когда каждый крал, где и сколько мог, или же это все-таки четко продуманная деятельность организованной группы, которая решила обогатиться за счет собственности общины Киева, используя свое должностное положение», – сказал В.ПШОНКА.

По словам Генпрокурора, Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО уже допросили по ряду уголовных дел и его ожидают еще допросы и очные ставки.

«Доказывать причастность бывшего мэра сложно, и нам очень нужны некоторые лица, находящиеся сегодня в розыске, которые могли бы в значительной степени прояснить ситуацию», – сказал В.ПШОНКА.