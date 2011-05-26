Тимошенко подбросили идею - повторить подвиг Матросова

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО при определенных обстоятельствах может быть заинтересована в своем аресте, и может прибегнуть, как бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, к голодовке, чтобы поддержать имидж оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве высказал политолог Вадим КАРАСЁВ.

«При определенных обстоятельствах Юлия Владимировна может быть заинтересована, чтобы ее арестовали, и она сможет тоже пойти путем голодовки, как Ю.ЛУЦЕНКО», - сказал В.КАРАСЁВ.

В то же время он выразил мнение, что в случае даже условного осуждения Ю.ТИМОШЕНКО, «она будет смыта с политической арены».

«Чтобы сорвать политическое умирание, нужно стать эдаким «Александром Матросовым» и пойти на дзот. Только так можно детонировать недовольное, уставшее общество и поддержать имидж оппозиции. Таким образом не исключено, что Ю.ТИМОШЕНКО может пригодится опыт Ю.ЛУЦЕНКО», - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, против Ю.ТИМОШЕНКО возбуждены уголовные дела по фактам незаконного использования полученных Украиной средств за продажу квот на выбросы парниковых газов, нарушений при закупке автомобилей для службы «скорой помощи», а также по факту превышения власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.