Мороз: в парламент придут те же силы, только ”с другой конфигурацией”

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины 30 сентября с.г. состоятся, если не будут замещены депутаты от БЮТ и “Нашей Украины” и Конституционный Суд Украины подтвердит, что Указ Президента Украины о досрочных парламентских выборах - конституционный. Об этом заявил председатель ВР пятого созыва Александр МОРОЗ во время программы “Свобода слова” на ICTV.

Он отметил, что пока еще «ясности нет, поэтому блокируется работа ЦИК».

А.МОРОЗ обвинил в блокировании ЦИК Секретариат Президента Украины. По его словам, блокируется и робота КС, который должен сделать выводы относительно конституционности указов Президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

По его словам, на сегодня КС, «в сущности, подтвердил неконституционность двух предыдущих указов». Он считает, что должно быть решение и по третьему указу Президента о досрочных выборах.

При этом А.МОРОЗ убежден, что в случае, когда выборы в ВР состоятся, то в парламент придут те же политические силы, только «с другой конфигурацией».