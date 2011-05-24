Украинский клуб Одессы провел Праздник Героев

Сегодня Украинский клуб Одессы провел совместно с учащимися Одесского юридического лицея и средней школы №48 Праздник Героев - почтение памяти борцов за государственную независимость Украины.

Накануне лицеисты подготовили 1-й том книги, страницами которого стали рефераты юных участников одесского Праздника Героев.

«Избранные юными одесситами герои – разные, - отметила во вступительном слове преподаватель юридического лицея Татьяна НАВРОЦКАЯ, - они говорили на украинском, русском и других языках, жили в разные века, каждый имел свои идеалы, но общим было одно - они любили свою страну».

Среди тех, чьи имена звучали из уст лицеистов, были ветераны Второй мировой войны – отважные советские воины и воины УПА, выдающиеся участники освободительных войн прошлых веков.

Кроме 1-го тома книги о героях – защитниках Отчизны, молодые одесситы также выставили в зале, где проходил Праздник Героев, большую стилизованную Карту Одесской области из белого полотна, на котором участники акции писали имена и фамилии самых достойных борцов за Украину.

«Позже эта карта будет совмещена с подобными картами других областей, - заявила член правления Украинского клуба Одессы Зоя КАЗАНЖИ, – ведь наша акция направлена на “сшивание” представителями общественности целостной соборной Украины, в отличие от тех процессов, которые инспирируются в последнее время определенными политическими силами».

По мнению специального гостя Праздника Героев – главного редактора «Исторической правды» Вахтанга КИПИАНИ, который был редактором известного проекта «Великие Украинцы», проведенный «впервые на юге Украины Праздник Героев прошел успешно и интересно. И не удивительно: нам есть кем гордиться – независимо от того, где жили и какими подвигами отличились лучшие представители народа».

«Главное, что сейчас нужно найти – это консенсус между разными слоями и политическими силами, которые действуют в обществе, - подчеркнул В.КИПИАНИ. – Вряд ли Украину удастся «сшить» усилиями так называемых «радикалов». Поэтому всем силам нужно действовать не по принципу «или-или», а наоборот – «и – и». Только совместными усилиями тех, кто чествовали и Маршала Кожедуба, и Степана Бандеру, можно добиться единения общества во имя процветания Родины – лучше объединительной формулы нет».