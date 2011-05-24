Кузьмин: в государственной измене Тимошенко не обвиняют

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заверяет, что на сегодняшний день причин и необходимости в аресте экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Фактически сегодня следственные действия закончены и необходимости в аресте ТИМОШЕНКО следствие не видит. И я надеюсь, в течение часа они будут завершены, и она покинет здание Генпрокуратуры», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Отвечая на уточняющий вопрос, в чем именно обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО, он сказал: «ТИМОШЕНКО выдвинуто обвинение в превышении власти и служебных полномочий, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах. Речи о государственной измене здесь нет».

По словам Р.КУЗЬМИНА, после того, как сегодня будут выполнены все необходимые процессуальные действия, Ю.ТИМОШЕНКО получит возможность начать ознакомление с материалами своего дела.