Морозу кто-то сказал, что мы - в правовом государстве

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ призвал Центральную избирательную комиссию «не подыгрывать тем или иным политическим силам».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

«От имени Верховной Рады я еще раз обращаюсь к ЦИК – делайте то, что предусмотрено для вас законом, выполняйте закон и не подыгрывайте тем или иным политическим силам, которые хотят разыграть искусственно трагедию для Украины», - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его словам, сначала был создан «искусственный прецедент» блокирования работы Конституционного Суда, а теперь и блокирования работы ЦИК. «Говорят, мы в правовом государстве и двигаемся к демократии. Это что-то очень напоминает клинику правовую, а не правоотношения, предусмотренные Конституцией и законами Украины», - отметил А.МОРОЗ.

По его мнению, председатель ЦИК - «пускай он будет лучшим юристом в Украине или в мире» - должен выполнять свой долг. По словам А.МОРОЗА, если большинство членов ЦИК инициируют проведение заседания, то руководитель комиссии должен провести это заседание.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 июня назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

В новый состав ЦИК вошло 8 человек от коалиции и 7 – от оппозиции.

Несколько дней подряд ЦИК не может провести заседание из-за отсутствия кворума: заседание инициируют восемь членов комиссии, назначенных коалицией.