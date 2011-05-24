Супруненко уже - не зять Черновецкого?

Депутат Киевсовета Вячеслав СУПРУНЕНКО больше не является зятем мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщает газета «Сегодня» (№ 111 от 24 мая) со ссылкой на источники в Киевсовете, Кристина ЧЕРНОВЕЦКАЯ развелась с мужем, причем еще в марте. Уже в апреле против В.СУПРУНЕНКО и сопредседателя Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО возбудили уголовное дело за разбойное нападение.

В ближайшем окружении семьи изданию сказали, что причина развода не связана с политикой и бизнесом. «Они давно не бывали нигде вдвоем, у Кристины своя жизнь, у него своя. По-моему, в последний раз они были вместе два года назад, 1 сентября», - сказала одна из подруг Кристины. Внуков мэра Киева еще в начале года забрали из столичного лицея «Подол», и, как говорили в лицее, дети с мамой уехали за границу.

Впрочем, в Киевсовете уверены, что причины развода вовсе не личные, отмечает газета. «Мэр с зятем побили горшки еще в октябре, когда разделили полномочия мэра и главы КГГА, назначив на последнюю должность Александра ПОПОВА, а мэра отстранив от власти. Сейчас СУПРУНЕНКО в розыске, на него заведено дело, а на мэра и его семью ничего нет. Думаю, это спланированная акция по выводу его из семьи», - сказал источник в Блоке Черновецкого.

По другой версии, развод - фиктивный. «Это нужно для того, чтобы семья могла сохранить собственность. Совместное имущество, например, переписывают на Кристину, и если СУПРУНЕНКО поймают, она не пострадает», - сказал источник в Киевсовете.

Сама Кристина на связь с газетой не вышла.

Тем временем, как стало известно «Сегодня», в Каннах семья мэра Киева и он сам (но уже без зятя) празднует 56-летие супруги Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Алины АЙВАЗОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против В.СУПРУНЕНКО и Д.КОМАРНИЦКОГО за совершение ими разбойного нападения в заговоре с группой лиц.

В.СУПРУНЕНКО объявлен в международный розыск с внесением его данных в оперативно-розыскной учет Интерпола в категории «красная карточка».