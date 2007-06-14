Члены ЦИК от коалиции - составная часть плана по срыву выборов

Член Президиума “Нашей Украины” Ксения ЛЯПИНА заявляет, что представители ЦИК, назначенные от коалиции, являются составляющей плана относительно срыва выборов.

В комментарии К.ЛЯПИНОЙ, переданном УНИАН пресс-службой “Нашей Украины”, в частности, отмечается: “То, что представители Центральной избирательной комиссии от коалиции распространили свое обращение к председателю ЦИК через политический орган – пресс-службу Партии регионов - лишь подтверждает, что они подконтрольны “регионалам” и сидят в ЦИК, чтобы обслуживать их политические интересы”.

По ее словам, “становится очевидным, что члены ЦИК, назначенные от коалициантов, являются составляющей плана относительно срыва выборов. На сегодня в стране нет избирательного процесса, но они настойчиво пытаются добиться заседания ЦИК”. “Убеждена, что для них цель этого заседания лишь одна - внести в повестку дня заседания, пользуясь большинством, вопросы, связанные с “хвостами” избирательных списков”, - отмечает К.ЛЯПИНА.

“Коалицианты откровенно пытаются использовать ЦИК в политических целях и возобновить конституционное большинство в Верховной Раде”, - отметила К.ЛЯПИНА, прибавив, что сегодня реализовываются те риски, которые были заложены при формировании ЦИК по партийному принципу.

Как сообщал УНИАН, сегодня члены ЦИК от коалиции через пресс-службу Партии регионов обратились с открытым письмом к председателю ЦИК Владимиру ШАПОВАЛУ.