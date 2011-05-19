Янукович: Закарпатье - своеобразный регион, но нужно время

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет жителей Закарпатья, что заставит областную власть ускорить проведение реформ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я буду заставлять руководство Закарпатской области ускорять проведение реформ в этом регионе», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ сегодня, общаясь в Ужгороде с местными жителями.

Президент отметил, что знает ситуацию на Закарпатье и проблемы края. «Безусловно, Закарпатье является своеобразным регионом, здесь свои особенности. Мы хорошо понимаем, что нужно, но и понимаем – нужно время», – сказал глава государства.

Власть, отметил Президент, уделяет значительное внимание таким актуальным для Закарпатья вопросам, как ситуация на Солотвинском солеруднике, проблемы сельского хозяйства, сохранения культурного наследия и тому подобное.

Глава государства в очередной раз подчеркнул: власть Украины продолжит двигаться путем реализации реформ.