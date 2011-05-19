Иващенко могут положить в одну палату с Луценко
Больше-то и некуда
|Валерий Иващенко
Об этом УНИАН сообщили компетентные источники.
По словам одного из собеседников агентства, в Киеве лишь больница скорой помощи имеет две палати для содержания на лечении спецконтингента, который находится под арестом.
Как отметил источник, в одну из таких палат, как правило, помещают больных туберкулезом, а вторая, в которой, в частности, находится Ю.ЛУЦЕНКО, рассчитана на трех человек.
Как сообщал УНИАН, 18 мая Печерский районный суд Киева в третий раз своим решением обязал работников пенитенциарной системы, в частности, конвойного полка Киева, доставить для медицинского обследования в столичную больницу скорой медицинской помощи бывшего врио министра обороны Украины В.ИВАЩЕНКО.
Таким образом коллегия Печерского райсуда удовлетворила ходатайство В.ИВАЩЕНКО относительно необходимости проведения комплексного медобстеження, поскольку, как отметил подсудимый в своем ходатайстве, за последний месяц он уже потерял чувствительность ступней обеих ног.
Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. Относительно него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.
1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.
В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.