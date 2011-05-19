Иващенко могут положить в одну палату с Луценко

Завтра, как ожидается, бывшего врио министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО во исполнение предписания суда могут доставить из СИЗО для обследования в Киевскую больницу скорой помощи и поместить в одну палату с экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили компетентные источники.

По словам одного из собеседников агентства, в Киеве лишь больница скорой помощи имеет две палати для содержания на лечении спецконтингента, который находится под арестом.

Как отметил источник, в одну из таких палат, как правило, помещают больных туберкулезом, а вторая, в которой, в частности, находится Ю.ЛУЦЕНКО, рассчитана на трех человек.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Печерский районный суд Киева в третий раз своим решением обязал работников пенитенциарной системы, в частности, конвойного полка Киева, доставить для медицинского обследования в столичную больницу скорой медицинской помощи бывшего врио министра обороны Украины В.ИВАЩЕНКО.

Таким образом коллегия Печерского райсуда удовлетворила ходатайство В.ИВАЩЕНКО относительно необходимости проведения комплексного медобстеження, поскольку, как отметил подсудимый в своем ходатайстве, за последний месяц он уже потерял чувствительность ступней обеих ног.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. Относительно него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.