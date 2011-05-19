В МИД считают исчерпанным инцидент с высылкой чешских дипломатов

В Министерстве иностранных дел Украины считают исчерпанным инцидент с высылкой из страны двух чешских дипломатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Мы считаем инцидент исчерпанным, никаких античешских шагов у нас в мыслях не было никогда», - сказал он. По словам О.ВОЛОШИНА, Украина с самого начала доносила до чешских коллег, что не хочет политизировать это дело.

Он сказал, что МИД Украины исходит из того, что это урок как для Чехии, так и других стран, который подтверждает, что Украина готова жестко и публично реагировать на такие случаи. «Мы с самого начала говорили, что есть огромный объем доказательств. Кстати, никто с чешской стороны серьезно не отрицал того факта, что да, попались», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он заверил, что если бы на месте чешских дипломатов были граждане другой страны, то реакция была бы такой же. «У нас были подобные случаи в отношениях с большими, мощными государствами, когда попадались классические шпионы, которые не имели дипломатического иммунитета. Их арестовывали и сажали в тюрьмы. То есть, если бы они (чешские дипломаты – УНИАН) не имели иммунитета, они бы сидели сегодня», - сказал он.

В то же время О.ВОЛОШИН отметил, что реакция чешской стороны на эти события разочаровала украинскую сторону. «Реакция чешской стороны нас разочаровала, потому что это что-то со времен холодной войны, принцип «глаз за глаз». Если бы мы выдвигали размытые претензии, например, относительно антиукраинских заявлений или что-то подобное, по поводу чего можно было бы дискутировать, то в данном случае нет повода дискутировать», - добавил он.

О.ВОЛОШИН заверил, что все партнеры с Европейского Союза «ни одного вопроса на этот счет к украинской стороне не имеют». Он также не ответил на вопрос, вернулся ли в Украину военный атташе Украины, которого Чехия хотела выслать в ответ на высылку из Украины двух чешских дипломатов.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Министерство иностранных дел Украины заявило, что двое чешских дипломатов объявлены в Украине персонами нон грата.

По данным СБУ, разоблачена разведывательно-подрывная деятельность атташе по вопросам обороны Посольства Чешской Республики в Украине полковника Зденека КУБИЧЕКА и военного атташе майора Петры НАВОТНОЙ, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, осуществляли шпионскую деятельность по сбору информации военно-технического и военно-политического характера с ограниченным доступом.

Между тем, первый вице-премьер и руководитель чешского МИД Карел ШВАРЦЕНБЕРГ выразил убеждение, что объявление Украиной персонами нон грата двух чешских дипломатов является ответом на предоставление убежища в Чехии экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ.

17 мая О.ВОЛОШИН проинформировал, что Чехия решила выслать из страны сотрудника украинского посольства, который является военным атташе.

«Нам не было сказано, что нашего атташе в чем-то обвиняют. Было четко сказано, что это ответный шаг (на высылку чешских дипломатов из Украины)", - подчеркнул О.ВОЛОШИН.